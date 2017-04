Chine : les empreintes digitales des voyageurs d'affaires saisies pour les visas long séjour

La Chine qui prend les empreintes des voyageurs étrangers qui arrivent à l'aéroport de Shenzhen depuis février dernier , a aussi revu les conditions d'obtention des visas long séjour. Les autorités chinoises rendent obligatoire la prise d'empreintes digitales pour la délivrance de ces documents à partir de ce lundi 10 avril.La mesure concerne le, délivré aux personnes qui vont travailler en Chine, le, remis aux personnes qui vont étudier en Chine pour une période de plus de 180 jours, le(délivré aux personnes visitant leurs parents qui travaillent ou étudient en Chine à long terme ; résider en Chine pour d'autres affaires privées, telles que recevoir un traitement médical prolongé sur une période de plus de 180 jours) ainsi que lequi concerne les journalistes étrangers permanents prévoyant de travailler dans le pays pour la presse étrangère pour une durée supérieure à 180 jours.Selon les premières informations, la prise d'empreintes sera à effectuer personnellement au Consulat à Paris. Les autorités chinoises n'ont pas encore précisé le dispositif mis en place pour les voyageurs d'affaires de province ou des DOM-TOM qui ne peuvent pas se rendre dans la capitale.Les visas touristiques (L) et d'affaires (M/F) de moins de 30 jours ne sont pas concernés.