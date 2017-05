Chine : et maintenant il vole, ce C919 !

Les voyageurs d'affaires devront encore patienter un peu pour monter à bord, mais le C919 a franchi une nouvelle étape. Prévu pour transporter 168 passagers sur un peu moins de 6000 km, cet avion se positionne comme le concurrent direct du B737 et de l’Airbus A320. Il sera disponible en deux versions, selon la COMAC, constructeur de l’appareil, qui s’attaque désormais à la certification de l’avion.



Le chantier s’annonce complexe et difficile. Principal obstacle, l’administration américaine connue pour être tatillonne et exigeante. La Comac ne disposant pas de SAV dans les grands aéroports du monde, elle devra se constituer un réseau pour séduire les experts US.



Autre difficulté pour l’avionneur, convaincre de la qualité des équipements à bord et la fiabilité de l’appareil. Il lui faudra au moins cinq années d’exploitation réussie pour atteindre ce but.



Sans ce précieux sésame, il sera compliqué pour le C919 de s’attaquer aux vols internationaux.