Choice Hotels s'installe près de la gare TGV de Metz

Situé dans le quartier impérial (en cours de classement par l’UNESCO), le Comfort Hotel Cecil Metz Gare propose aux voyageurs d'affaires 39 chambres conviviales et confortables. Elles sont équipées d’une télévision à écran plat avec câble et Canal+, d’un accès internet wifi et un plateau de courtoisie.L’établissement du groupe Choice Hotels dispose également d’une salle de petit déjeuner, servi sous forme de buffet chaud et froid ainsi qu’un bar pour les moments de détente. Un parking privé gratuit est également à disposition des clients.14 Rue Pasteur,57000 MetzFranceTel : (33) 0 387666613