Choice met un Ascend dans la collection de Michael Schumacher

Lancée en France en 2016 avec La Malmaison , la collection Ascends'installe dans le Motorworld Koln-Rheinland de Kerpen en Allemagne. L'hôtel ouvrira en 2018 et fera partie intégrante du nouvel espace qui accueillera, dans un ancien bâtiment de l'aéroport, une exposition permanente de la collection personnelle du septuple champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher, dans sa ville natale.Le « V8 Hotel Koeln @Motorworld**** » s'annonce atypique avec sa décoration sur le thème "mouvement sur terre et dans l’air". Il proposera 110 chambres et une suite mais également cinq lofts permettant de garer sa voiture directement à côté de sa chambre! Dix chambres sont conçues autour d’un thème automobile spécifique. Cet hôtel 4 étoiles sera géré dans le cadre d'un contrat de franchise avec Fortuna Hospitality GmbH & Co. KG et Fidelis Hospitality GmbH. La restauration et les salles de séminaires sont gérées directement par Motorworld.Le V8 Hotel Koeln @Motorworld se situe sur l’ancien aéroport Butzweilerhof dans le district d'Ossendorf, au nord-ouest de Cologne. Parallèlement aux grands centres médiatiques, 400 autres filiales de différentes entreprises sont situées dans la zone. L'hôtel dispose également d'une salle de petit-déjeuner avec terrasse, d'un bar dans le hall, d'une salle de réunion et d'une bibliothèque.Avec son concept inédit, le Motorworld de Koeln-Rheinland attire un public varié : passionnés de voiture, fans de Michael Schumacher, concessionnaires automobiles, garagistes et autres professionnels du secteur automobile.