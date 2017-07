Choose and Work arrive sur iPhone et Android

L'application Choose and Work de réserver un espace de travail de n'importe où et n'importe quand. L'outil, présenté en février dernier , donne la possibilité de comparer les offres en ligne et trouver l'espace le plus adapté au besoin, au budget et au style de chacun (classiques, modernes, chic, cosy, atypique et industriels ...), associé à des services complémentaires (bureaux équipés, wifi, haut-débit, écrans de projection, gestion documentaire, vidéoprojecteurs, restauration, réservables et payables à l'avance).L'appli est disponible sur IPhone & Android. Bureaux privés, partagés, espaces de coworking, salles de réunion, de conférence, de séminaire... Choose and Work dispose de plusieurs centaines d'espaces de travail disponibles à travers la France. Il offre également la possibilité aux entreprises (centres d'affaires, hôtels, espaces de coworking) qui possèdent des espaces inoccupés de les louer et les rentabiliser à l'heure ou à la journée.En outre, les utilisateurs peuvent réserver des espaces "last Minute" jusqu'à 30 minutes avant de s'y rendre. Ce service, réactualisé quotidiennement propose aux clients des tarifs spécifiques plus économiques.