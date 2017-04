Chroniques vagabondes, quand un routard raconte le voyage

Les premières pages du livre donnent le ton de l'ouvrage. Pour Jean Didier Urbain, sociologue du voyage, " regarder de l'autre côté des guides, c'est traquer l'histoire sans tricher ni mentir ". C'est ce qu'a fait d'ailleurs l'ancien rédacteur en chef du Guide du Routard, celui qui pendant 39 ans, a été le gardien du temple de la collection. Le garant de la vérité. Si aujourd'hui ce mot "Routard" est quelque peu dévoyé, autant vous le dire qu'à l'époque où Pierre a écrit son premier guide, l'aventure était réellement au bout du stylo.



Le sous-titre même de l'ouvrage donne le ton : " Petit dictionnaire insolite des rencontres et itinéraires de routard ". Pour connaître Pierre Josse depuis une bonne vingtaine d'années, je sais que c'est un voyageur, un vrai. Pas de ceux qui comptabilisent les pays comme des trophées mais qui les traversent avec cette curiosité naturelle qui va au-delà de son métier. Pierre est un amoureux des gens, des situations, un traqueur de rencontres. Bref, ce que voyageur d'affaires n'a pas forcément le temps de faire.



Son dictionnaire n'est pas une simple compilation d'anecdotes et d'aventures. C'est aussi un résumé complet de ce qu'est le monde lorsqu'on le parcourt en dehors des business class et des hôtels cinq étoiles. Dormir dans des cabanes sur une île improbable, manger avec les doigts au fin fond de l'Afrique et écouter chanter les rues, ce sont des épisodes de vie que l'ouvrage résume fort bien.



Mais Pierre est aussi un politique au sens premier du mot. Il décrit les dictatures, les effusions de joie et ne se perd pas en analyses inutiles. Pour cet homme ennemi de toutes les oppressions et amateur de liberté - qui était parti couper la canne à sucre à la grande époque de Cuba, un paradoxe - le voyage est une idéologie qui rapproche les gens. Il le dit dans chacune des pages de son livre et accompagne le tout de photographies qui sont autant d'instantanés de vie. Pierre ne se veut pas artiste, tout au plus, dit-il, " je porte un regard différent sur le monde ".



Voilà donc ce livre qui se lit dans un avion comme un roman d'aventures. Un livre vrai, comme son auteur. Pierre Josse ne triche pas, il raconte les bons et les mauvais moments, les situations palpitantes, drôles ou grotesques qu'il a vécues. A vous maintenant de les découvrir !