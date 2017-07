Circulation très difficile sur toute la France samedi

Vendredi 7 juillet

Samedi 8 juillet

Dimanche 9 juillet

de nombreux bouchons sont attendus pour quitter les grandes métropoles. Les départs en vacances et les flux de véhicules en transit viennent s’ajouter à la circulation habituelle d’un vendredi, déjà très difficile en milieu urbain et périurbain., les difficultés seront nombreuses sur les axes menant du nord du pays vers le sud-est et la Méditerranée ou vers le Sud-Ouest et l’Espagne. Les départs se feront principalement dans la matinée et ce jusqu’en milieu de l’après-midi. En Île-de-France, ce sont les encombrements sur le contournement Est de la capitale qui constituent les principaux points de difficultés., dans le sens des départs, de nombreux déplacements sont attendus plus particulièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les autoroutes A6, A7, A40, A41, A43 et vers la frontière italienne.Soyez vigilant en empruntant l’A6 au niveau d’Auxerre, des travaux d’élargissement (mise à 3 voies dans le sens Paris-Lyon) sur 12 km entraînent une réduction de la largeur des 2 voies de circulation de chaque sens au droit du chantier, cela engendrera de fortes difficultés de circulation.Quittez ou traversez l’île-de-France avant 12 heures ;Evitez de quitter les grandes métropoles, entre 16 heures et 20 heures ;Evitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 10 heures à 19 heures ;L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 12 heures et 20 heures.Quittez ou traversez l’ île-de-France avant 6 heures ;Evitez l’autoroute A11 entre Angers et Nantes, de 7 heures à 16 heures ;Evitez l’autoroute A10 entre Tours et Poitiers, de 7 heures à 16 heures et de Poitiers jusqu’à Bordeaux, entre 9 heures et 15 heures ;Evitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 6 heures à 16 heures ;Evitez les autoroutes A8 et A52 vers Aix-en-Provence, entre 10 heures et 13 heures ;Evitez l’autoroute A9 entre Nîmes et Narbonne, de 8 heures à 11 heures.Evitez l’autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne, de 9 heures à 12 heures ;L’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 11 heures et 14 heures.Evitez l’autoroute A10 entre Paris et Orléans, de 9 heures à 12 heures ;Evitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 9 heures à 18 heures.