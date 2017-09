"cette phase de négociations constituera une étape importante dans la fondation d’un groupement majeur de l’hôtellerie indépendante qui sera composé de près de 500 hôtels et 14000 chambres".

Les chaînes hôtelières Citotel et Contact Hôtel discutent d'un rapprochement stratégique. Les deux groupes estiment queL'opération sera soumise aux approbations des différentes assemblées générales et devrait être finalisée avant fin mars 2018.Contact Hôtel regroupe 288 hôteliers qui gèrent des 2 et 3 étoiles répartis dans toute la FranceCitotel représente 200 établissements de plusieurs labels :Citotel, Urban Style, Châteaux Demeures Hôtels & Grandes Étapes des Vignobles.