Citotel récompense ses clients corporate

La carte Business Club de Citotel permet à ses porteurs de bénéficier de 10% sur le Best Available Rate (BAR) à chaque passage dans l’un des hôtels du groupe en France et à l’étranger. Après un cumul de points et au 12ème passage, le client pourra profiter d’un avantage fidélité au choix, soit une réduction de 55 € sur le prix de la chambre, un bon Cadhoc d’une valeur de 40€, un coffret de vins ou un Magnum de Champagne ou un coffret beauté dès la 6ème nuitCette carte est valable sur l’ensemble du réseau et enseignes du groupe : Citotel, Urban Syle by Citotel et Châteaux Demeures Hôtels & Grandes Etapes des Vignobles.