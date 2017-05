Clap de fin pour les voitures de fonction ?

tout automobile

"Le rôle et le statut de l’automobile – donc les offres de tous les acteurs traditionnels de la filière – sont bouleversés"

"Les mobilités de demain recentreront la voiture autour de son usage le plus efficace pour l’entreprise et ses collaborateurs".

Quelles mobilités en entreprise en 2020?

Par simple calcul économique, celle-ci se loue ou se partage plus volontiers qu’elle ne s’achète. Elle devient autonome, pour faire gagner du temps au collaborateur, elle s’associe au vélo dans les derniers kilomètres. Bientôt, la voiture prendra même entièrement en charge un collaborateur tout au long de ses voyages d’affaires, pour plus d’efficacité, de sécurité et de confort"

"Un véhicule pourrait en effet prendre en charge un salarié pour la totalité de son voyage d’affaires, lui épargnant le temps d’attente à l’aéroport et le besoin de séjourner dans un hôtel",

Pour l'OVE pas de doute, le "" laisse progressivement place à une articulation des modes de déplacement en entreprise centrée sur l'utilisation et l'optimisation des véhicules.Si l’automobile reste encore le 1er moyen de déplacement des actifs, des impératifs économiques et environnementaux, couplés à l’intégration des collaborateursau monde du travail, remettent en cause le choix systématique de la possession d’une voiture pour se déplacer., assure Bernard Fourniou, Président de l’OVE.Les entreprises peuvent compter sur de nouveaux services B2B, comme l’autopartage, le transport à la demande (VTC) ou encore le crédit mobilité. Le nouveau cahier "" détaille ces nouvelles offres et leurs avantages par le biais de plusieurs exemples.Pour l'organisme, la voiture de fonction pourrait être appelée à disparaître. Il explique "Le cahier prévoit également une autre révolution dans l'univers de la mobilité qui pourrait transformer l'ensemble du paysage du voyage d'affaires : le véhicule autonome. En effet, les professionnels utilisant ce mode de transport pourraient alors utiliser le trajet pour travailler ou dormir, soit un gain de rentabilité et de productivité pour leur société. La voiture autonome serait alors une concurrente directe des vols domestiques et de l'hôtellerie.estime OVE.Le nouveau cahier d'OVE qui se penche sur la questionainsi que 4 tendances de la mobilité : le multimodal dans le voyage d'affaires, l'intégration des Millenials, le vélo et les voitures autonomes, peut être commandé via ce lien . Il est vendu 40€.