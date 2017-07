Classement mondial de l’hôtellerie : Marriott qui rit, Best Western à la traîne

Marriott caracole en tête de ce classement mondial de l’hôtellerie proposé par Hospitality On avec 1 169 902 chambres au 1er janvier 2017. Le groupe, après sa fusion avec Starwood Hôtels, connait une forte croissance de son parc : +5,5% entre 2016 et 2017.Hilton occupe toujours la seconde place du classement avec une hausse de 6% de son parc hôtelier. Le groupe bénéficie de la prise de participation de 25% du capital par le chinois HNA.A la 4ème place, on retrouve IHG et Wyndham Hotel Group avec respectivement +3,1% et +2,9% de croissance de leur portefeuille. Accor se place en 6ème position après l’autre Chinois Jin Jiang/Plateno/Vienna, qui a acheté en 2015 le groupe Louvre Hôtels à Starwood. Avec sa filiale Plateno, Jin Jang devient le 5ème groupe mondial avec des projets de développements de plus de 1500 chambres pour l’année 2017.Accor bénéficie de son plan de diversification. Le groupe français poursuit son développement sur tous les secteurs de l’hôtellerie et propose sa propre plateforme de commercialisation. Les nombreux rachats de ces derniers mois (comme les services de conciergerie) donnent du souffle à l’offre hôtelière.Parmi les tendances à souligner, notons la très forte montée en puissance des groupes chinois. L’exemple du groupe Huahu est significatif. Le rachat de Crystal Orange à Pékin lui permet de talonner Best Western qui a perdu 8000 chambres en 2016 en raison de sa structure coopérative qui a vu plus de contrats s’arrêter que de nouveaux entrants s'inscrire.