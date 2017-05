Comment engager la conversation aux 4 coins du monde ?

ITALIE

Cuisine : Come lo hai cucinato? Che ingredienti hai usato?

Comment tu l’as préparé ? Quels ingrédients tu as utilisés ?

Restaurants : Hai/Avete già mangiato da…?

Tu as déjà mangé au … (nom du restaurant) ?

Famille : E a casa? Tutti bene?

Et la famille ? Tout va bien ?



ALLEMAGNE

Travail : Und, was machst du so? / Und, wie läuft es bei der Arbeit?

Et toi, tu fais quoi dans la vie ? / Comment ça se passe au travail ?

Météo : Oh Mann, heute ist es ganz schön ... (kalt, warm, sonnig, heiß, regnerisch...).

Oh là là, aujourd’hui le temps est vraiment … (froid, chaud, ensoleillé, très chaud, pluvieux…).

Loyers : Die Mieten in Berlin/Stuttgart/München/Hamburg sind ganz schön gestiegen. / Es ist inzwischen fast unmöglich, eine bezahlbare Wohnung zu finden.

Les loyers à Berlin/Stuttgart/Munich/Hambourg ont vraiment beaucoup augmenté. / C'est quasiment impossible de trouver un appartement à un prix abordable.



SUÈDE

Week-end : Vad gjorde du i helgen?

Tu as fait quoi ce week-end ?

Vacances : När har du semester? Vad ska du göra på semestern?

Tu pars quand en vacances ? Tu vas faire quoi ?

Eurovision : Såg du mellon?

Tu as regardé l’Eurovision ?



BRÉSIL

Météo : Está quente, né? Nossa....

Il fait chaud, non ? Oh là là ...

Nouveau-nés : Que nenê lindo! Quantos meses? Qual é o nome dele(a)? Oun… que fofura...

Quel beau bébé ! Il/Elle a quel âge ? Comment il/elle s’appelle ? Oh, qu’il/elle est chou !

Transport : Nossa, levei duas horas para chegar aqui. Que trânsito!

Mon Dieu ! Ça m’a pris deux heures pour arriver jusqu’ici. Quelle circulation !



FRANCE

Restaurants : Vous avez déjà mangé au…

Cuisine : Qu'est-ce que tu cuisines ? Avec quels ingrédients ?

Grèves : Oh non, la SNCF fait encore la grève !



ANGLETERRE

Météo : Cold today, isn't it? / Looks like rain today, huh? / They said it will rain today.

Il fait froid aujourd’hui, non ? / On dirait qu’il va pleuvoir, non ? / Ils ont dit qu’il allait pleuvoir aujourd’hui.

Temps libre : Got any plans for the evening? / Doing anything nice at the weekend? / Good weekend?

Tu as des projets pour ce soir ? / Tu vas faire quelque chose de sympa ce week-end ? / Tu as passé un bon week-end ?



ESPAGNE

Cuisine : ¿Qué has comido hoy? / ¿Qué vas a hacer de cena hoy?

Tu as mangé quoi aujourd’hui ? / Tu vas faire quoi à dîner ?

Plage : Ya he empezado con la operación bikini.

J’ai déjà commencé la « mission bikini ».