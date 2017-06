Commerciaux – Chargés du développement H/F

 Participation aux réponses d’appels d’offres privés et marchés publics Prospection téléphonique, prise de rendez-vous Promouvoir la valeur ajoutée d’UVET France Analyse des besoins spécifiques des prospects et réalisation de supports spécifiques, participation aux rendez-vous Assurer le suivi des ouvertures de comptes et implémentation Reporting réguliers auprès de la Direction Commerciale Bac + 3/5, Ecole de Commerce Expérience dans la prospection sur un marché à forte densité concurrentielle Excellente communication écrite et orale Capacité à travailler en étroite collaboration avec les différents services de l’entreprise, esprit d’équipe Force de persuasion élevée Volonté de gagner Bonne maitrise de Pack Microsoft Office Rémunération en fonction du profil (fixe + variable) Déplacements occasionnelsLieu de travail : Saint Denis ou LyonLes réponses doivent être formulées par mail à : support.drh@uvet.fr