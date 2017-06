Concur Fusion Exchange Paris aura lieu le 19 octobre 2017

l’Adoption et l’Expérience Utilisateur

L’utilisateur d'aujourd'hui teste, compare et adopte les solutions qui répondent à ses besoins. Sur ce constat, Concur a décidé de faire de "" sa thématique 2017. Les sujets d’actualité seront également abordés comme la dématérialisation des justificatifs papiers, les impacts de la norme NDC sur les politiques Voyage, le devoir de protection des salariés…L’événement se déclinera en deux temps forts :: une matinée dédiée aux clients avec des sessions animées par les experts Concur pour exploiter toute la valeur d’une solution Travel & Expense intégrée.: ouvert l’après-midi aux clients et futurs clients pour découvrir les solutions et nouveautés Concur notamment au travers de tables rondes clients.Airbnb, AirPlus International, American Express Global Corporate Payments, Axys, BCD Travel, Business Table, HRS, Selectour Afat Bleu Voyages, TVA Conseil, VATBox, VISEO et VoyagExpert sont les partenaires de Concur Fusion Exchange Paris 2017: le 19 octobre 2017 au Pavillon d’Armenonville à ParisLes inscriptions sont ouvertes. Les badges peuvent être réservés via ce lien.