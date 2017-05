Concur accueille British Airways et Lufthansa

Le renforcement de ce partenariat permet aux clients corporate des deux entreprises d’être plus flexibles et d’avoir le choix du système qui leur convient le mieux. Peu importe le système de réservation, aussi bien via Concur Travel avec des données provenant d’un GDS ou utilisant TripLink, le client sera à même de respecter sa politique de voyage, pourra maîtriser ses coûts et sera protégé par son employeur.



Les agences de voyage qui travaillent déjà avec des compagnies aériennes par le biais de NDC ou Concur garderont l’accès à toutes les réservations effectuées par leurs clients afin d’accéder aux données TripLink. Cette fonctionnalité sera disponible plus tard cette année et permettra aux agences de voyage de fournir du reporting supplémentaire, de l’assistance ou des services de voyages additionnels à leurs clients.



En plus des avantages corporate auxquels ils ont droit, les voyageurs réservant en utilisant les NDC auront un accès plus rapide aux nouveaux produits et pourront bénéficier d’avantages personnalisés.