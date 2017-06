Concur s'implante en Corée du Sud

"La Corée du Sud est une région clé dans la stratégie de croissance internationale de Concur. Nous avons déjà des demandes fortes de la part de ce marché en dépit de l’absence d’un bureau local. Les solutions de gestion de notes de frais et voyages d’affaires déjà en place ne sont pas à même de fournir des données facilement exploitables et de la visibilité pour aider les entreprises à prendre de meilleures décisions. En investissant dans l’implantation de Concur en Corée du Sud, notre but est de devenir leader sur le marché de la gestion des dépenses professionnelles"

"Le marché sud-coréen est une mine d’opportunités. Nous avions jusqu’à présent une croissance plutôt forte en Corée du Sud et grâce à notre alliance avec SAP, nous allons continuer nos efforts pour proposer nos services aux aux entreprises et filiales de groupes internationaux présents dans ce pays. La Corée du Sud fait partie des dix premiers pays où la dépense liée aux voyages d’affaires est la plus forte selon GBTA. Avec ce nouveau lancement, Concur opère désormais dans les 10 plus gros marchés du voyage d’affaires à échelle mondiale"