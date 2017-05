Conseiller Billetterie Service H24 pour Selectour

Le Collaborateur du service H24 assure un fonctionnement optimal et garantit un niveau de service en ligne avec les attentes des sociétés clientes. Il aura pour mission principale de répondre aux appels/emails des clients en dehors des horaires d’ouverture des agences du réseau. Il interviendra les soirs à compter de 18 heures, les week-ends et les jours fériés.Il répartit son temps entre :- La réception et le traitement des appels clients- La réalisation des changements, devis, réservations / émissions Air, Fer, Car et hôtel.- Le suivi des actions menées et de la bonne application des procédures- Le reporting : suivi des interventions et mise à jour des dossiers Amadeus agences- 5 années d’expérience minimum dans l’industrie du voyage d’affaires- Maîtrise du système de réservation (GDS) Amadeus- Autonomie dans la gestion des réservations Air, train, hôtel et location de voiture- Expertise en tarification et techniques tarifaires aériennes et ferroviaires- Anglais courant indispensable- Vous êtes autonome et rigoureux- Vous avez une bonne gestion des situations « d’urgence » ou de dernière minute.- Vous avez l'esprit d'équipe, le sens de l'écoute, de la qualité et du conseil- Capacité nécessaire à l’activité en horaires décalésType de contrat : CDI base 24 heures hebdomadaire + astreintesLieu de travail : TélétravailInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : igueru@selectour.fr