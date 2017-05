Conseiller Voyages (H/F) à Marseille

Vous assurez les opérations de conseil et de ventes au sein de notre agence de voyages interne. Vous gérez les réservations et émissions des services et produits afférant au voyage (billetterie, aérien – rail, recherche et réservation d’hôtels – locations de voitures, séminaires, séjours et packages).Au sein du pôle tourisme, vous êtes en charge des prestations liées à l’activité « Partir en Cargo », des demandes des collaborateurs et de l’organisation de séminaires d’entreprises.Vous réalisez des propositions commerciales suite aux demandes de devis. Vous organisez les déplacements en fonction des besoins de nos clients et assurez le suivi de vos dossiers (facturation, relances, litiges, etc…).Diplômé d’un Bac+ 2/3 en Tourisme, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum en agence de voyages. Vous maîtrisez SABRE ou AMADEUS et votre anglais est opérationnel.La maitrise de Viaxeo ou d’un autre logiciel de facturation est un plus.Vous disposez d’aptitudes commerciales et relationnelles et d’un sens du service et de l’écoute développé.Vous êtes impliqué et avez l’esprit d’équipe.Lancez-vous dans l’aventure CMA CGM !Merci de postuler directement sur notre site CMA CGM