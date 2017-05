Conseiller en voyages d'affaires H/F pour Marseille 9

Vous avez pour mission de gérer et conseiller nos clients corporate dans le choix de leurs déplacements professionnels, en tenant compte des politiques voyages intégrées.Vous réalisez les opérations de vente sur le GDS Amadeus (air, rail, location de véhicules, hôtel) en associant efficacité et satisfaction client.La satisfaction client est votre obsession.Vous serez dans toutes les étapes du process de ventes (recherche, conseil, réservation, émission, facturation, sav)La maitrise du GDS Amadeus est impérative.L’anglais courant est un plus.Vous êtes une personne autonome, organisée et efficace, avec une forte implication dans la réalisation de vos missions.Vous faites preuve d'ambition, de dynamisme et aimez le travail d’équipe.Vous bénéficiez d’une expérience minimum de 5 années dans la billetterie d'affaire.Salaire brut : A définir selon profil, 35h par semaineLieu de travail : Marseille 9Déplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à : m.cluis@orsud.com