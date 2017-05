Conseiller voyage d'affaires, CDI Paris 17ème

Rattaché au responsable de module, vos missions consistent à:- Accueillir, renseigner et conseiller la clientèle “affaires” (par téléphone ou email)- Réserver les voyages (air, fer, hôtels, location de voiture et services annexes) et s’assurer de la qualité de service offert jusqu’à la facturation- Réaliser les devis et les offres de prestations.- Contrôler les réservations par rapport à la politique voyage de l’entreprise du client- De formation type BTS, une expérience confirmée d’au moins 2 ans dans le secteur du voyage d’affaires est nécessaire.- Avoir une bonne connaissance de l’aérien et la maîtrise parfaite du GDS Amadeus- Savoir gérer la pression tout en faisant preuve d’implication et de sens du service.- Esprit d’équipe, solidarité, dynamisme et adaptabilité.Poste en CDI à partir du 1er juin 2017Salaire en fonction de l’expérienceLieu de travail : Paris 17Déplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées exclusivement par mail à : recrutement@wagram-voyages.com