Aprés 10 années dans le secteur éducatif, et de l'animation socioculturel dans lequel j'ai construit, organisé et créé des séjours en France et à l'étranger pour des jeunes de 11 à 18 ans chez Telligo/Cousins Travel, je me tourne vers le secteur touristique pur.En effet, j'ai commencé en septembre 2016 à me former en tant qu'agent d'escale aéroportuaire avec l'organisme de formation Horizons Academy à Marseille. Une formation très enrichissante qui m'a permis de mettre un premier pas dans ce secteur.Afin de compléter ma formation et d'étoffer mon parcours professionnel, je me suis tournée vers Axess developpement Tourismeurop dans le but de me former au métier d'agent de voyage « spécialité Voyages d'Affaire /conseiller de voyage qui correspond plus à mon profil et aux différentes activités que j'ai mené dans le passé.De nature rigoureuse et ayant un bon sens relationnel, je suis habituée à travailler aussi bien avec les voyageurs qu'avec les acteurs du monde du voyage (hôtels, compagnies aériennes..), de plus j'ai la chance d'avoir un bon niveau d'anglais ce qui me permet de communiquer, informer les différents publics à l'internationale.L'apprentissage de systèmes de réservation tel que Amadeus et Sabre pendant 6 semaines lors de mes cursus sont pour l'avenir un atout pour moi afin de chercher, réserver et émettre des billets pour les agences de voyage.Intitulé du poste recherché : Conseiller voyages d'affaires/ loisirsLieu de travail souhaité : Marseille / Bouche du RhônePrétentions salariales : Entre 25 et 30 000 € par anDéplacements fréquents acceptés ? OuiSi le profil de cette candidate vous intéresse, demandez son CV et ses coordonnées à notre assistante Annick Legendre avec cette référence : "Conseiller voyages d'affaires/ loisirs à Marseille".