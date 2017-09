Conseillers Voyages d'affaires H/F à Lyon

En relation avec nos clients affaires, vous aurez en charge la gestion et le traitement de leurs déplacements : appels, réservations Air, Fer, Car, Hôtels, modifications, émissions, facturation et après-vente. Le poste nécessite une parfaite connaissance du GDS AMADEUS.- Vous savez gérer les priorités et les urgences. Vous êtes organisé (e), dynamique et consciencieux.- Expérience en billetterie d’affaire.- Echanges et tarifications (GDS et hors GDS).- Gestion des réservations Online.- Bon relationnel, sens commercial et esprit d’équipe.- Bon niveau d’anglais souhaité.- Connaissance des outils online appréciés.- Maîtrise des outils bureautiques.D'autres postes sont à pourvoir n'hésitez pas à déposer vos candidatures et à poser vos questions à l'adresse indiquée ci dessous ; nous nous ferons un plaisir de vous répondre ou de vous recevoir.Lieu de travail : St Priest (69800) : arrêt Tram Parc technologique.Informations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées au choix :- par mail à : job@tandt.fr - par courrier à :Travel and transport FranceParc Mail batiment D 523 cours du 3ème millenaire69800 Saint PriestRéférence à indiquer sur l'enveloppe : @TandtJob