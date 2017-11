Contrat de professionnalisation en Marketing Digital et E-Business

Diplômé d'une licence en tourisme, souhaitant me spécialiser dans le marketing digital et E-Business une formation tournée vers l'avenir de la communication d'une entreprise vers ses clients.Je recherche un poste d'assistant chef de projet digital / community manager / Chef de produit Web en contrat de professionnalisation pour une durée de 24 mois pour la rentrée 2018-2019.Rigoureux, créatif, organisé, de nature persévérante, toujours très impliqué dans mes projets, dynamique et à l’écoute, j’ai un grand sens du relationnel et j’aime le travail d'équipe.Mais rien ne vaut mieux qu'une rencontre physique afin de discuter de vos attentes et de vos besoins dans lequel je pourrais apporter ma pierre à l'édifice.Je suis ouvert à toute proposition tant que cela respecte le domaine du marketing digital.Je reste tout à fait disponible pour discuter plus amplement.Intitulé du stage recherché : Contrat de professionnalisation en Marketing Digital et E-BusinessLieu de travail souhaité : Ile de FrancePrétentions salariales : Indemnités légalesDéplacements fréquents acceptés ? ouiSi la demande de ce jeune homme vous intéresse, demandez ses CV et contact à notre assistante Annick Legendre avec la référence "contrat de professionnalisation web".