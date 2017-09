Corporate Travel Forum 2017 : un ancien ministre des Affaires étrangères en invité d’honneur

Le Corporate Travel Forum (CTF) de HRS, qui se tiendra le 21 novembre prochain aux Yachts de Paris, recevra Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères (de 1997 à 2002), en qualité d’invité d’honneur. Il ouvrira ce rendez-vous Corporate par une analyse du contexte géopolitique actuel et de son impact sur les déplacements professionnels.Lors de son allocution, principalement articulée autour de l’environnement politique et économique actuel, il reviendra sur l’importance des voyages d’affaires pour l’économie de la France et sur la nécessité, pour les entreprises comme pour l’État, de les simplifier et de les sécuriser autant que possible.Le programme complet est disponible sur ce lien