Corsair et XL Airways en code-share sur Cuba

Corsair opérera 3 vols par semaine (1 vol sur Varadero et 2 vols sur la Havane) du 21 décembre 2017 à fin février 2018 et assurera l’acheminement des clients d’XL à destination de Santa Clara sur cette même période, au départ de Paris-Orly.



Ainsi les vols Corsair du jeudi opéreront la rotation Paris/La Havane/Santa Clara/Paris, le 21 décembre 2017 et du 11 janvier jusqu’au 22 février 2018.

Le 28 décembre 2017 et le 4 janvier 2018, les deux transporteurs effectueront simultanément une rotation chacun. A ces deux dates, Corsair assurera Orly/La Havane/Orly sans escale à l’aller et au retour, tandis que XL Airways proposera de son côté la rotation Charles-de-Gaulle/Santa Clara/Charles-de-Gaulle.



A compter de début mars 2018, XL Airways effectuera les vols au départ de CDG chaque lundi (Varadero) et chaque jeudi (Santa Clara/La Havane) et transportera les clients de sa partenaire.



Par ailleurs, entre décembre 2017 et mai 2018, Corsair assurera sa liaison du samedi sur la Havane.