Corsair fait décoller sa Business

Pour la gastronomie, Corsair a fait appel à de grands noms français. Elle a confié sa carte au chef Michel Rostang. Le double étoilé Michelin a mitonné deux plateaux. Le menu Signature, inclus dans le prix du billet, fait la part belle aux produits frais et de qualité. Les plus gourmands pourront choisir en option le Menu Prestige, un repas froid qui inclut 30 grammes de Caviar Daurenki Petrossian, Tarama et cœur de saumon fumé Petrossian ainsi qu'un demi-homard bleu breton. Ce plateau est disponible à la réservation pour les clients Business et Premium à partir de ce vendredi 15 septembre pour un tarif de 55€. De plus, et pour tous, du Champagne Billecart-Salmon sera servi en Business.



Pour le moment, les gourmets ne pourront y goûter que sur les vols au départ de Paris. Toutefois, l'entreprise planche déjà sur la possibilité de les proposer aussi sur les vols retour.



L'option d'un repas "prestige" et payant en cabine n'est pas le signe d'un basculement vers un modèle low-cost pour Pascal de Izaguirre. Il explique : "Nous ne voulons pas être une low-cost mais nous ne voulons pas non plus être une compagnie Premium. Nous avons un positionnement intermédiaire, celui d'une compagnie smart. Nous proposons douze fauteuils par avion, ce n'est pas un déferlement de classe Affaires" . S'appuyant sur les données de réservation, le PDG de Corsair est confiant dans le succès de son produit, plus particulièrement sur les destinations de son réseau Afrique où les voyageurs d'affaires sont nombreux.



Pour mémoire, les destinations desservies par Corsair

Métropole : Paris

Guadeloupe : Pointe-à-Pitre

Martinique : Fort-de-France

Sainte-Lucie / Saint-Barthélemy

Saint-Martin Cayenne

Réunion : Saint-Denis

Cuba : La Havane / Varadero

Maurice :Maurice

Madagascar : Antananarivo

Mayotte :Dzaoudzi

Canada :Montréal

Sénégal : Dakar

Cote d'Ivoire : Abidjan