Corsair n’appliquera pas de surcharge GDS

"Dans le cadre de sa stratégie de distribution, Corsair n’a pas l’intention à court terme de développer son offre via ce nouveau système NDC et va continuer à proposer aux agences de voyages la commercialisation de ses produits, via le système de distribution classique. En conséquence, Corsair n’appliquera pas de surcharge pour les émissions en agences via les GDS".

"de l’évolution permanente de l’industrie du voyage et de son besoin d’adaptabilité à de nouveaux modes de fonctionnement plus efficaces et performants"

"adapter son mode de fonctionnement vis-à-vis du réseau des agences de voyages, elle s’attacherait à le faire en totale concertation avec ces dernières et avec les Entreprises du Voyage, en laissant un préavis suffisant, avec l’objectif de continuer à soutenir ses partenaires dans leur développement et leur évolution".

Le transporteur expliqueFaut-il y voir un coup de pied de l'âne ? Corsair précise qu'elle a conscience. Elle ajoute diplomatiquement que si elle devaitOn apprend par ailleurs par la presse malgache que le centre d'appels de Corsair est désormais délocalisé à Madagascar.