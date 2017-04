Corsair va relier la Réunion à Madagascar

Corsair lance sa ligne Saint Denis – Madagascar le 9 avril prochain. Les vols décolleront de l’île de la Réunion à 12h30 tous les dimanches pour une arrivée à Antananarivo à 13h10. Les vols retours seront opérés le même jour, avec un départ à 18h00 et un atterrissage à 20h30. Les passagers en continuation pour Paris pourront profiter d’un vol de nuit.



La liaison entre Gillot et Antananarivo est proposée à partir de 198€ sans bagage et 238€ avec bagage.