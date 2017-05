Coup de jeune pour Balladins : 7 hôtels rénovés

"En misant sur le dynamisme et la qualité de nos établissements plutôt que sur la quantité, il a été décidé de vendre une partie de nos établissements filiales et de rénover les structures restantes pour assurer à notre clientèle un accueil et un service optimal. Cela acté, nous avons écouté, observé, mais surtout, nous avons su réfléchir nos rénovations tout en restant à notre place : la place de l’hôtellerie milieu de gamme et économique".

Le projet de modernisation des chambres Balladins , qui a été présenté en mars 2016 , avance à grands pas. A fin avril 2017, sept hôtels filiales ont d’ores et déjà été rénovés à Lille (59), Bobigny (93), Esbly (77), Gennevilliers (92), Beauvais (60), Annecy (74) et Coignières (78). Ils ont nécessité un investissement de 4110K€Les établissement ont pu entre autres adapter la décoration à leur univers local tout en étant tenus de suivre les standards du groupe. Ainsi, les espaces de nuit ont une surface moyenne de 15m². Les chambres sont équipées d'une literie confortable, une salle de bain séparée lumineuse avec douche et WC ainsi que des équipements audiovisuels dernier-cri et du wifi gratuit. La décoration doit s’appuyer sur du mobilier aux matières plus nobles : bureau, penderie, miroir en pied.Fabrice Beyer, Directeur Commercial & Marketing balladins explique :