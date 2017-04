Coup de jeune sur les Intercités Paris-Troyes-Belfort, Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux

Les voyageurs de la ligne Paris – Troyes – Belfort peuvent profiter des nouvelles rames depuis le 6 février 2017. La SNCF indique qu'au total 19 trains seront progressivement déployés sur cet axe jusqu’en août.15 machines seront également mises en place à compter du mois de septembre sur la ligne Nantes – Bordeaux et en fin d’année sur la route Nantes – Lyon.Les rames Coradia Liner offre une plus grande capacité à bord, soit 269 places assises. Les voyageurs d'affaires bénéficient également de sièges plus moelleux et "enveloppants", adaptés pour les longs parcours. L’ensemble des voitures de 1ère et 2nde classes sont équipées de prises électriques.Les clients disposent à bord d’une tablette plus grande et rabattable, et en 1ère classe d’un espace permettant de poser son smartphone et d’un porte-revue. L’éclairage de ces rames a également été optimisé pour un meilleur confort visuel grâce à un éclairage à LED. Les espaces bagages accueillent un volume plus important de sacs de voyage et de valises sur les plate-formes et dans les salles, avec notamment un emplacement dédié pour 3 places vélos.Le confort acoustique a lui aussi été repensé et amélioré grâce au remplacement des portes de salle et la mise en place d’un revêtement de sol mieux adapté. Les voitures ont été aménagées avec des couleurs plus douces. De plus, les rames disposeront de toilettes dans 5 voitures sur 6, et d’une toilette UFR (Utilisateur Fauteuil Roulant) en 2nde classe.Ces nouveaux trains financés par l’État, autorité organisatrice des trains Intercités, à hauteur de 510 millions d’euros pour 34 rames, font partie d’une première commande du Gouvernement auprès du constructeur Alstom.