Cybercensure, une cartographie pour aider le voyageur d’affaires

En Russie, par exemple, les résidents se voient interdits d’un accès total aux sources d’informations politiques, alors qu’en Finlande, de l’autre côté de la frontière, la seule restriction concerne l’accès aux. Alors que certains pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis ont opté pour une définition dans la loi des droits d’accès à Internet, imposant relativement peu de restrictions, d’autres pays sont allés encore plus loin, comme le Japon, qui se démarque par une absence totale de restrictions.Les restrictions en Chine, à Taïwan et au Vietnam sont de nature politique tandis que d’autres pays tels que la Syrie, l’Arabie Saoudite et le Yémen s'appuient sur des motifs religieux. Des pays comme le Ghana, l’Arménie ou encore la Colombie figurent parmi les pays imposant le moins de restrictions en ligne.Proposée par vpnMentor cette infographie fait un point précis sur la réalité du net dans le monde mais aussi sur la situation en France.