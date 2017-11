Dallas, une ville d'affaires au milieu des cow boys

Se promener dans les rues de Dallas, il est vrai peu nombreuses à être ouvertes à la flânerie, donne une idée de ce que peut-être le Texas profond. Quelques limousines ornées de cornes de bœuf et des chapeaux à la JR que complètent des santiags noirs. Pas de doute, l'Etat a conservé l'une des images qui lui collent à la peau : le pays des ranchs, des cowboys et des long horns. Lyndon Johnson, illustre texan comme Georges Bush, père et fils, disait toujours, le sourire aux lèvres "sous leurs airs parfois simplistes, les Texans sont de redoutables hommes d'affaires" et de conclure " Faire du business avec eux, n'est pas aussi facile que le pensent les New-Yorkais ". Un résumé parfait de l'état d'esprit local. Ici on est très vite amis, mais cela ne veut pas dire que tout est acquis. Au contraire, les Texans sont méfiants voire sceptiques face aux étrangers. " Pire encore, ils sont chauvins ", explique John, un Texan bon teint qui précise en souriant " mais le plus souvent, c'est au moment de manger ! ". Le ton est donné. D'Amadeus à American Airlines, les grandes entreprises locales sont très largement ouvertes sur le monde. Il faut dire que pour beaucoup, Dallas est justement au centre du monde.



La devise de la ville "Live large, think big" résume l'état d'esprit de la cité. Avec un peu plus de 7 millions d’habitants dans la communauté urbaine, Dallas, qui n’est pas la capitale du Texas (c’est Austin) capte plus de 50% de l’activité économique. Et le pire, c’est que vu de l’extérieur, la cité semble sans âme. La première approche débute toujours par un tour en voiture. Inexorablement c’est vers le lieu même de l’assassinat de Kennedy que tout voyageur se porte. Rien de bien extraordinaire dans cette bâtisse de brique rouge. C’est là que l’on s’arrête devant la fenêtre où était posté Lee Harvey Oswald quand il tira sur le Président. Ici, on ne veut pas remuer la boue et polémiquer avec le visiteur. On se borne à répéter l’histoire officielle ! Six étages repensés comme un musée à la gloire du président défunt. Les stigmates de l’attentat sont toujours présents et conduisent jusqu’au mémorial. Un vaste cube de marbre blanc posé là comme une excuse. Une sorte de "pardon" géant, sans âme et banal. Un tour à la boutique donne le ton de la passion des américains pour ce drame. Livres, films, cartes postales… Rien ne manque aux historiens en herbe, pas même les épinglettes des élections qui virent Kennedy devenir le 20 janvier 1961 le 35ème Président des Etats-Unis.



Dallas n'est pas seulement une ville où l'on passe. C'est à la fois le point de départ pour un incentive découverte du Texas et un lieu de séminaire très apprécié des américains pour un climat relativement clément et le sérieux de la ville qui incite plus au travail qu'au farniente. La ville a mis en place un circuit complet d’assistance aux organisateurs de congrès et de séminaires.