De l’Orange et du Rouge sur les routes pour ce 1er mai

Ce vendredi 28 avril en Île-de-France, les bouchons récurrents seront présents en fin d’après-midi où les départs en week-end viendront augmenter le flux de circulation habituel lié aux trajets domicile-travail et à l’activité économique.Les prévisions de Bison Futé Samedi 29 avril, des difficultés de circulation seront à prévoir dans les métropoles et leur périphérie dans toutes les régions dans le sens des départs pour ce long week-end.Lundi 1er mai dans le sens des retours, les principales difficultés de circulation sont attendues en région Auvergne - Rhône-Alpes et en direction des grandes métropoles du pays à l’occasion des retours du week-end prolongé et de la fin des vacances scolaires. Par ailleurs, la circulation sera dense en direction des frontières du nord à l’occasion de la fin des congés scolaires pour les Pays-Bas.Vendredi 28 avril est classé VERT au niveau national et ORANGE en Île-de-FranceSamedi 29 avril est classé ORANGE au niveau national- vendredi, évitez de quitter les agglomérations entre 16 heures et 20 heures, et entre 14 heures et 21 heures en Île-de-France.Samedi 29 avril- quittez les grandes agglomérations avant 9 heures ou après 16 heures, avant 8 heures pour l’Île-de-France.- évitez de circuler sur l’autoroute A7 entre Lyon et Orange de 9 heures à 15 heures,- évitez de circuler sur A11 entre Angers et Nantes de 10 heures à 18 heures,- évitez de circuler sur l’autoroute A13 en direction de la Normandie entre 10 heures et 16 heuresLundi 1 er mai est classé ORANGE au niveau national et ROUGE en région Auvergne-Rhône-Alpes (départements 26, 38, 69)De façon générale,: Soyez vigilant en empruntant l’A6 au niveau d’Auxerre, des travaux d’élargissement (mise à 3 voies dans le sens Paris-Lyon) sur 12 km entraînent une réduction de la largeur des 2 voies de circulation de chaque sens au droit du chantier, cela engendrera de fortes difficultés de circulation.