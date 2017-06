De nouvelles chambres au Mandarin Oriental Hyde Park, à Londres

Le Mandarin Oriental Hyde Park Londres a entamé une rénovation de ses installations qui sera finalisée au printemps 2018 . Mais d'ores et déjà les voyageurs d'affaires - du moins ceux qui ont une politique voyages compréhensive ! - vont pouvoir voir le résultat de ce coup de jeune dans les chambres et suites surplombant Knightsbridge à compter du mois d'août.Lumineuses et contemporaines, chaque chambre disposera d'un agencement et d'un décor unique composé d'alcôves, de boiseries grises ainsi que de miroirs dorés à la main. Décorées d'objets Art Déco et de touches rappelant le parc royal, toutes les chambres ouvriront sur le quartier de Knightsbridge ou sur la cour intérieure de l'hôtel et son mur végétal. Un nouveau mobilier parera également les chambres, comme les têtes de lit en cuir et les superbes tapis inspirés par l'environnement de l'hôtel.Les chambres disposeront aussi d'un dressing, un lecteur de musique Bower and Wilkins avec connectivité Bluetooth, une machine à café Nespresso, un service à thé, ainsi qu'une belle sélection d'oreillers.Les salles de bain, ornées de marbre de Volakas, seront équipées d'une douche à l'italienne ou d'une baignoire avec douche intégrée, et proposeront les produits de bain Miller Harris ainsi que les soins capillaires Jo Hansford.Chaque suite plongera ses hôtes dans un univers unique. La chambre s'accompagnera d'un dressing et d'un salon pourvu d'un canapé en velours, de fauteuils à oreilles et d'un bureau recouvert de cuir.Inspirée par Hyde Park, la pièce maîtresse du salon est un lustre à globes sur-mesure aux tons or flamboyants et en verre craquelé. Le papier peint Fromenthal créé pour l'hôtel, les appliques lumineuses émaillées et les peintures faisant référence aux chemins d'équitation du parc feront partie intégrante du nouveau design. Les équipements de la suite incluront aussi un lecteur de musique Bower and Wilkins avec connexion Bluetooth et des enceintes son surround, une machine à café Nespresso ainsi qu'un service à thé.Les salles de bains sont équipées de douches séparées, de baignoires îlots et de double vasques, et proposent les produits de bain Miller Harris ainsi que les soins capillaires Jo Hansford.Les Suites Knightsbridge seront également dotées d'une bibliothèque dont les livres ont été sélectionnés par les éditeurs de Heywood Hill dans le quartier de Mayfair.66 Knightsbridge,Londres SW1X 7LA,Royaume-UniTel : +44 (0)20 7235 2000