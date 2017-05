De nouvelles chambres au Martinez, le Hyatt de Cannes

C'est une partie d'un chantier d'envergure qui a été dévoilée à l'occasion du Festival de Cannes, un chantier total d'un montant de 150 millions d'euros pour renouveler le Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez . Cette première phase qui a débuté cet hiver dans l’aile ouest de l’hôtel concerne 120 chambres, réparties sur 6 étages. L’agence Pierre-Yves Rochon a été retenue pour ce projet ambitieux de rénovation du Martinez, emblématique et iconique hôtel de La Croisette créé en 1929 et passé sous l’enseigne Grand Hyatt en 2013.La décoration des nouvelles chambres met en scène l’Art Déco dans un esprit contemporain et lumineux évoquant le luxe de la "French Riviera" des années 30 en créant une sensation d’espace et d’ouverture vers l’extérieur. Le voyageur est accueilli dans un écrin paré de cuir, de meubles laqué blanc, le tout rehaussé de touches colorées bleu clair dans certaines chambres et jaune clair pour d’autres. Proposé dans certaines de ces nouvelles chambres, le sol en Terrazzo blanc fait le lien entre chaque espace, de l’entrée au dressing - agencé façon " Malle de Voyage" habillé de cuir et de bois - en passant par la salle de bain et cohabite avec la moquette au motif graphique dans l’espace principal. Le jeu de miroirs amplifie la sensation de grandeur des chambres dont les superficies sont comprises entre 30 et 50m².La seconde phase de travaux, qui englobe tous les autres espaces, se poursuivra au mois de septembre pour se terminer et laisser place à un hôtel flambant neuf au printemps 2018.