Découvrir, au Havre, le nouveau Muséum d'histoire naturelle

Le Muséum d’histoire naturelle du Havre occupe depuis 1876 l’ancien Palais de justice, un bâtiment en pierres de taille classé au titre des monuments historiques. A la Libération, la ville est rasée et seuls les quatre murs du Muséum sont préservés. La ville de béton d’Auguste Perret s’érige alors autour de ce bâtiment d’architecture classique, l’une des rares traces du passé ayant survécu à la guerre. Les collections du naturaliste Charles Alexandre Lesueur (1778-1846), entièrement détruites lors des bombardements, seront reconstituées au fil du temps. Pour les besoins de préservation, en particulier des salles de taxidermie et d’ethnographie, toutes les fenêtres du premier étage du Muséum sont opacifiées, plongeant les salles dans une pénombre nécessitant un éclairage électrique permanent.A l’occasion des 500 ans de la Ville du Havre, célébrés par l’opération « Un Été au Havre » (26 mai–8 octobre 2017), et dans le cadre de sa politique de maîtrise de la consommation énergétique, des travaux de rénovation du Muséum ont été engagés. Grâce au mécénat de la Fondation Total, la Fondation du patrimoine apporte également son soutien financier au projet. Le coup de pouce a notamment permis au Muséum de retrouver son « ouverture sur la ville », offrant aux visiteurs une promenade au travers des salles d’exposition baignées par la lumière naturelle. Des salles précédemment fermées pour la conservation des collections ont ainsi pu être ré-ouvertes. Les garde-corps intérieurs en belle ferronnerie du XVIIIe s. ont également été restaurés et remis à la vue du public. Les combles du bâtiment ont été isolés. A l’extérieur, la porte d’entrée monumentale, classée, a été restaurée.L’inauguration du Muséum d’histoire naturelle rénové aura lieu vendredi 23 juin 2017. A cette occasion aura lieu le vernissage de l’exposition Le Havre Dakar – partager la mémoire.