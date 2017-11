Delta Air Lines : la classe Delta One atterrit sur des long-courriers domestiques

La classe Delta One de Delta Air Lines étend sa toile aux USA. Cette gamme qui propose des sièges-lits, une expérience haut de gamme ou encore des prises et port USB aux voyageurs d'affaires, va être déployée sur 6 nouvelles routes américaines. Elle sera disponible sur les axes Boston – Los Angeles ainsi que New York JFK – San Diego et New York JFK – Seattle à compter du 1er avril 2018. Par ailleurs, la cabine sera présente sur les vols quotidiens au départ de Honolulu pour Atlanta et Minneapolis.



L'offre sera également mise en place entre New York JFK et Las Vegas à partir du 1er mai 2018.



Par ailleurs, la compagnie indique que les membres Delta Sky Miles Medallion seront éligibles à des surclassements gratuits illimités en Delta One le jour même sur tous les vols domestiques à compter du 1er avril 2018.