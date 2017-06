Delta Air Lines : un duo de cuisiniers sur les vols transcontinentaux au départ de LAX

Les voyageurs d'affaires passagers Delta One des vols Los Angeles – JFK et Los Angeles – Washington DCA, vont pouvoir découvrir la cuisine du duo de chefs Jon Shook et Vinny Dotolo à partir de l'automne prochain. Les menus du duo s’appuieront sur des produits frais, locaux et de saison. Dans un pays continent, la compagnie compte au moins autant sur ses vols domestiques que sur ses vols internationaux pour marquer sa différence.