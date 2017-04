Delta Air Lines a été la compagnie américaine la plus ponctuelle en février

Les USA ont enregistré plus de vols retardés en février 2017 qu'en 2016. En effet, 82,6% des services sont arrivés dans un délai de 14min par rapport à l'heure prévue contre 83,6% à la même époque l'année dernière. En revanche, il y eu moins de vols annulés : 1,5% contre 1,6%.



La compagnie aérienne américaine ayant présenté la meilleure ponctualité est Delta Air Lines. Elle est suivie par American Airlines et ExpressJet Airlines. Le transporteur le plus en retard est Virgin America avec un taux de ponctualité de 64,6%. Viennent ensuite Jetblue (72,3%) et Alaska Airlines (77,6%).



Le taux de bagages perdus, mal acheminés ou abîmés était de 2,16 pour 1000 voyageurs contre 2,64 pour 1000 12 mois auparavant.



Les autorités américaines ont enregistré 950 plaintes de passagers concernant les services des compagnies en février 2017 contre 1501 l'année dernière, soit une baisse de 36,7%