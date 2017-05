Delta a un nouveau vice-président exécutif pour l'EMEA et l’Inde

Basé à Londres, Corneel Koster aura pour mission de consolider l'activité de Delta dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde, conjointement avec ses compagnies aériennes partenaires à long terme, comme Air France KLM, Alitalia, Virgin Atlantic Airways et Jet Airways. Il sera placé sous les ordres de Steve Sear, Président, Vice-président international et exécutif, ventes mondiales.



Avant de rejoindre Delta, Corneel Koster était chef de l’exploitation pour Aeromexico depuis 2013. Il a également été directeur des opérations, de la sûreté et de la sécurité pour Virgin Atlantic tout en endossant des rôles commerciaux chez Air France KLM, KLM et KLM Cargo.



Il est titulaire d’un Master en Gestion d’entreprise de l’Université de Groningen, aux Pays-Bas.