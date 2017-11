Denver Airport : les voyageurs d 'affaires attendent leur vol en faisant du patin à glace

Pour la deuxième année consécutive, l'aéroport de Denver se met dans l'ambiance des fêtes de fin d'année en accueillant une patinoire dans ses locaux. Les passagers pourront ainsi attendre leur vol en glissant sur la glace jusqu'au 7 janvier 2018. Les patins leur sont proposés gratuitement.



L'installation avait accueilli plus de 8 000 personnes en 2016, elle a été agrandie en 2017 et mesure environ 12m sur 18m. Située au 5ème étage entre le Jeppesen Termian et le Westin Denver international Airport, la patinoire est ouverte de 9h00 à 21h00 tous les jours.



De plus, les voyageurs d'affaires présents sur la glace entre 16h et 18h les vendredis se verront offrir un chocolat chaud gratuit.