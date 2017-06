DéplacementsPros et Youboox vous offrent 14 jours de lectures gratuites

La stratégie d’entreprise

Entreprises et Marques

Pour vous permettre de découvrir le service, DéplacementsPros et Youboox vous proposent 14 jours de lecture gratuite. Pas besoin de carte bleue ou de codes spécifiques, pour ouvrir un compte, seul un émail valide suffit. Et Après ? Vous aurez deux semaines pour découvrir l’offre Youboox et, pourquoi pas, faire le choix de vous abonner à la version Premium, 7,99 € par mois, qui vous permettra de télécharger les ouvrages pour les lire « hors connexion ». Notez que sans abonnement, la lecture est possible mais en ligne seulement.Avec Youboox, découvrez des titres dans tous les genres, des auteurs ou livres pour toutes les occasions et toutes les humeurs : en voyage, entre deux rendez-vous, le soir à l’hôtel... Au menu du catalogue, de nombreux titres de presse comme Challenges, L'Express, la Revue des deux mondes mais aussi des ouvrages professionnels comme "" de Dominique Jolly ou "" de Jeanne Bordeau.Pour commencer votre essai gratuit, connectez-vous sur la page dédiée pour créer votre compte.