DéplacementsPros, toujours 1er média du voyage d’affaires

Mesurées par Wisystat, société connue, entre autres, pour ses certification OJD, les visites mensuelles de DéplacementsPros prennent en compte les moments forts du monde du business travel et collent au calendrier de la vie de l’entreprise. Mars reste une période forte pour le voyage d’affaires et a contrario le mois de mai (avec 7 jours d’envoi de la lettre en moins en raison des ponts) ne faillit pas à la règle du ralentissement des activités.



Le volume de visiteurs uniques confirme l’exceptionnelle couverture du monde des achats avec à ce jour, plus de 88% d’acheteurs « voyages » directs et indirects abonnés à la lettre et plus de 87% des acteurs de la profession.



Avec une forte progression des PME/PMI et l’arrivée massive d’assistantes, DéplacementsPros confirme sa volonté de rester le premier support d’information du voyage d’affaires.



Merci à tous nos lecteurs pour la confiance qu'ils nous accordent.