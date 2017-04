DeplacementsPros vous offre dix entrées gratuites à EBACE, le salon de l'aviation d'affaires

Alors que les États-Unis ont constaté en 2016 une petite reprise de l'aviation d'affaires, l'Europe a connu une croissance plus lente. La demande pour les avions ultra-longue portée est restée forte alors que les avions à turbopropulseurs ne connaissent aucune progression significative. Seule la demande pour les jets light progresse en raison des nouveaux modèles d'utilisation : charters et services de navette.Les marchés sont encore en crise. En 2016 par exemple, la demande pour les charters d'avions d'affaires en Allemagne a baissé de 4,2 % par rapport à 2015, alors que la France était le premier marché du continent européen, avec une activité en hausse de 7,2%.Pour participer aux conférences organisées à Ebace et rencontrer les fabricants, demandez votre place gratuite, d'une valeur de 350 € à notre assistante Annick Legendre . Les dix premières demandes seront honorées.