Des Eurostar vers Londres bondés ces jeudi et vendredi

Les voyageurs d'affaires qui profitent du week-end de Pâques pour transformer leur déplacement professionnel sur Londres en séjour bleisure vont monter dans des Eurostars pour le moins chargés.Plus de 163 000 voyageurs Eurostar sont attendus entre le jeudi 13 et le lundi 17 avril. Le week-end pascal sera ainsi le plus chargé de l’histoire de l’opérateur à grande vitesse, avec une augmentation de 12% du nombre de passagers par rapport à la même période en 2016.Les 13 et 14 avril seront sans surprise les journées de plus grande affluence pour les départs vers Londres avec plus de 17 000 passagers attendus le jeudi, contre 11 000 en 2016, et plus de 18 000 passagers attendus le vendredi, contre 14 000 le même jour l’an dernier.