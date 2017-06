Des boites à dormir à Dubaï International

Le sleep ‘n fly lounge est installé à proximité de la porte A1 dans le Concourse A (Terminal 3) de Dubaï International. Les voyageurs d'affaires ont à leur disposition 20 pods «igloo». Ces boites à dormir sont équipées d'un siège pouvant se transformer en lit plat de 2m de long, d'un espace pour ranger un bagage cabine, un éclairage led. Cet espace propose aussi une prise électrique/USB, un bureau et un rangement pour les tablettes ou smartphones. Les clients peuvent aussi en option avoir des oreillers, couvertures et autres amenities.Les tarifs sont à partir de 17 dollars pour une heure en journée et 20 dollars pour une heure la nuit.Le lounge propose aussi 7 cabines doubles. Ces petites salles peuvent accueillir une ou deux personnes ainsi qu'un lit pour enfant. Elles sont équipées d'un lit double (140x200cm), d'une literie de qualité et d'oreillers 100% coton. Elles disposent aussin de cintres, d'un miroir, un espace ou encore d'un stockage pour les valises.Les cabines ne peuvent être louées que pour deux heures minium. Il faut alors débourser à partir de 60 dollars de jour et 74 dollars la nuit.