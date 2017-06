Des embellies pour l'hôtellerie française en 2017

"Cette performance a pu être réalisée en partie grâce à une politique tarifaire adaptée mise en place notamment, dans une période post-attentats, par les hôteliers franciliens. Rappelons que l’hôtellerie d’Île-de-France pèse plus d’un tiers du chiffre d’affaires Hébergement généré au niveau national"

L’hôtellerie affiche des signes d'amélioration depuis le début de l'année. La fréquentation au niveau nationale tous les segments confondus atteint 62,9%, soit une hausse de plus de 3 points par rapport à la même période de l’année précédente. Ce chiffre permet de se rapprocher du niveau de 2011 (année de référence sur la dernière décennie) qui était de 63,8%. L'étude explique. Ainsi, cette politique tarifaire permet ainsi au RevPAR de retrouver son niveau de 2014.Au niveau national, les catégories moyen et haut de gamme ont plus bénéficié du retour de la clientèle internationale sur le début de 2017 et affichent une fréquentation en progression de plus de 4 points avec respectivement 62,8% et 66%.En outre, le RevPAR des hôtels moyen et haut de gamme a progressé respectivement de 5,9% et de 4,0%, alors que dans le même temps, les catégories super-économique et économique ont vu leur RevPAR stagner (-0,3% pour les établissements super-économiques et +0,5% pour les économiques).Toutefois, les disparités entre la Province et l’Ile-de-France persistent. En effet, la relance de la fréquentation dans la région francilienne est présente mais moins significative et son niveau 2014 (année non marquée par des attentats) n’a pas encore été atteint (70,5% en 2017 contre 72.7% en 2014). Par ailleurs, on reste loin du niveau enregistré en 2011 (73,2%).En province, le secteur se montre plus dynamique. 2017 représente l’année de référence en termes de fréquentation et de tarifs. Sur les 5 premiers mois de l’année 2017, la fréquentation affiche 59,1%, chiffre légèrement supérieur à celui de 2011. L’hôtellerie de Province a su profiter d’une activité événementielle et culturelle riche grâce notamment à des agglomérations comme Bordeaux, Lyon et, dans une moindre mesure, Toulouse, Marseille et Strasbourg MKG Consulting estime que les perspectives pour le mois de juin s’annoncent plus compliquées notamment pour les villes qui ont accueilli des matchs de l’Euro 2016 l’an dernier. Ainsi le RevPAR devrait subir de nouveau une baisse. Toutefois, les salons Vinexpo de Bordeaux et Air Show du Bourget (salons bisannuels) viendront compenser le manque de l’Euro 2016.