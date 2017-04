Des nominations chez Thalys

Bruno Dierickx, Directeur marketing et commercial

Expert du marketing à l’ère digitale, Bruno Dierickx apporte au secteur ferroviaire la hauteur de vue acquise au cours de deux décennies de transformation radicale du secteur des télécoms. Ouverture à la concurrence, convergence du filaire et du gsm, nouveaux usages, nouvelles attentes consommatrices et citoyennes, accélération du temps…



Formé comme ingénieur en électricité et diplômé de Solvay, c’est d’emblée vers les fonctions commerciales que Bruno Dierickx se tourne, intégrant le groupe Belgacom en 1995. Il y aborde successivement diverses problématiques marketing, du résidentiel au corporate, du pricing à l’après-vente, jusqu’à prendre en charge la direction stratégique et la transformation digitale des opérations de Proximus depuis 2012.



Belge et âgé de 44 ans, il est le père de 2 enfants.