Des nouveautés dans les assiettes d'Air Transat en mai

Les plats imaginés par le Chef Daniel Vézina seront gratuitement offerts à tous les passagers de la classe Club. En Économie, le menu sera proposé au prix de 25 et comprendra le plat principal signé par le cuisinier, un service de fromage, un dessert et un verre de vin. Les mets disponibles pour la saison estivale 2017 sont les suivants :

- Blanquette de volaille au zeste de citron et garniture de petits légumes de saison;

- Lasagne au confit de canard avec épinards et émulsion de jus de viande au xérès et foie gras;

- Braisé de gigot d’agneau aux épices et sirop d’érable, cari de légumes à l’indienne;

- Gnocchis à la patate douce sauce bolognaise au vin rouge, pesto d’épinards et copeaux de parmesan;

- Moussaka végétarienne aux légumes grillés, crème de fromage de chèvre, coulis de tomates et poivrons rouges;

- Risotto végétalien à la crème de riz et coulis de poivrons rouges, macédoine de légumes racines et fenouil.



Les repas concoctés par Daniel Vézina évolueront au fil des saisons. Ils pourront être précommandés sur le site de la compagnie ou en appelant au centre de réservations.