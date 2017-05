Des portiques dans les gares de la région PACA

Une quarantaine de gares de la région PACA seront équipées pour l'été, selon le communiqué de la Région Provence Alpes Côte d'Azur : " La première vague de déploiement commence (...) et s'étend jusqu'au mois de septembre avec l'équipement des premiers portiques fixes des gares d'Arles, Aix-en-Provence-Centre, Les Arcs-Draguignan et Cagnes-sur-Mer ".



Parallèlement aux installations fixes, des équipes mobiles sont aussi déployées pour assurer les contrôles aléatoires dans 39 autres gares, à la montée ou à la descente des trains, par des installations démontables. Fin octobre 2017, prévoit la Région, un tiers des 147 gares de Paca seront couvertes par ces dispositifs de sécurisation, dont le but est de faire diminuer l'insécurité liée aux agressions et aux vols, mais aussi à la menace terroriste.



La Région a pris en charge la totalité du coût d'installation et de fonctionnement, soit 556.000 euros en investissement et 5,1 millions d'euros par an en fonctionnement.